100 امرأة: قصة مديرة "الأعمال الأصلية" في نيتفليكس التي تختار للعالم ما يشاهده

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100 امرأة: قصة مديرة "الأعمال الأصلية" في نيتفليكس التي تختار للعالم ما يشاهده

قبل 18 دقيقة

بصفتها مديرة الأعمال الأصلية في نتفليكس، قدمت كارولينا غارسيا للعالم عروضا جديرة بالاحتفاء مثل Stranger Things و Atypical و Raising Dion.

ولدت كارولينا في الأرجنتين، وانتقلت مع والديها وأخوتها إلى الولايات المتحدة وشقت طريقها إلى قمة صناعة الترفيه.

اختارتها بي بي سي ضمن أهم 100 امرأة لعام 2021، وكشفت خلال مقابلتها معايير اختيار مسلسل تلفزيوني ناجح، وكيف كانت حياتها كمهاجرة من أمريكا اللاتينية.

إنتاج جورجينا بيرس وفاليريا بيراسو ولارا هارتزينبوش. أجرت المقابلة كولين هاغرتي.