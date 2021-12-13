أمهات لدمى تحاكي الأطفال الرضع!

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أمهات لدمى تحاكي الأطفال الرضع!

قبل 47 دقيقة

في بولندا، حيث معدلات الخصوبة بين أدناها في العالم، تستعيض نساء أحيانا عن الطفل الطبيعي بدمية تحاكي الطفل تماما.

هذه الدمى شديدة الواقعية، ويتم التعامل معها كطفل حقيقي، حتى الاحتفاء بـ"ولادتها" ونبض قلبها.

قد تخدم تلك الدمى غرضًا أعمق، باستخدامها كأدوات مساعدة لعلاج النساء اللاتي يعانين من عقم أو الإجهاض، فضلاً عن حالات القلق والاكتئاب.