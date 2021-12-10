فورمولا 1 في قطر والسعودية: ما وراء اتهام البلدين بتلميع صورتيهما من خلال الرياضة؟
استضافت مدينة جدة هذا الأسبوع سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1، في حدث هو الأول من نوعه في المملكة.
ورافق الحدث فعاليات ترفيهية منها حفل موسيقي للمغني العالمي جستن بيبر.
وكانت قطر قد استضافت السباق لأول مرة الشهر الماضي، لتنضم إلى قائمة الدول المستضيفة لسباقات الجائزة الكبرى في الشرق الأوسط إلى جانب الإمارات والبحرين.
وقالت منظمات حقوقية وفي مقدّمتها منظمة هيومن رايتس ووتش إن "نية الرياض هي استخدام المشاهير لتلميع سجلها المزري في حقوق الإنسان". كما تجددت الانتقادات تجاه الدوحة حول تعاملها مع قضايا مثل حقوق المرأة وحقوق مجتمع الميم وسوء معاملة العمال الأجانب خلال التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2022.
فيديو, محمد أبو تريكة: كيف استقبل مجتمع الميم تصريحات نجم الأهلي السابق؟, المدة 1,56
أثارت تصريحات نجم كرة القدم المصري محمد أبو تريكة ضجة واسعة، بعدما انتقد حملات دعم المثليين في الدوري الإنجليزي. واتهمه نشطاء حقوق الأقليات بالتحريض على العنف.