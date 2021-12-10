فورمولا 1 في قطر والسعودية: ما وراء اتهام البلدين بتلميع صورتيهما من خلال الرياضة؟

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فورمولا 1 في قطر والسعودية: ما وراء اتهام البلدين بتلميع صورتيهما من خلال الرياضة؟

قبل 35 دقيقة

استضافت مدينة جدة هذا الأسبوع سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1، في حدث هو الأول من نوعه في المملكة.

ورافق الحدث فعاليات ترفيهية منها حفل موسيقي للمغني العالمي جستن بيبر.

وكانت قطر قد استضافت السباق لأول مرة الشهر الماضي، لتنضم إلى قائمة الدول المستضيفة لسباقات الجائزة الكبرى في الشرق الأوسط إلى جانب الإمارات والبحرين.