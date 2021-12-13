إعصار أمريكا: سكان ولاية كنتاكي في مهمة لإعادة إعمار أحيائهم المدمرة

إعصار أمريكا: سكان ولاية كنتاكي في مهمة لإعادة إعمار أحيائهم المدمرة

يواجه سكان ولاية كنتاكي الأمريكية مهمة صعبة لإعادة بناء ما دمرته الأعاصير.

وأكدت السلطات أن 50 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن المفقودين.