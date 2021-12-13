إعصار أمريكا: سكان ولاية كنتاكي في مهمة لإعادة إعمار أحيائهم المدمرة
إعصار أمريكا: سكان ولاية كنتاكي في مهمة لإعادة إعمار أحيائهم المدمرة
يواجه سكان ولاية كنتاكي الأمريكية مهمة صعبة لإعادة بناء ما دمرته الأعاصير.
وأكدت السلطات أن 50 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن المفقودين.
فيديو, إعصار أمريكا: تدمير كنيسة عمرها 100 عام في ثوان في مدينة مايفيلد, المدة 1,10
الكنيسة الميثودية في مدينة مايفيلد في ولاية كنتاكي الأمريكية واحدة من العديد من المباني التي دمرت بالكامل عندما ضربت الأعاصير المنطقة يوم السبت. قتل 80 شخصًا على الأقل في الولاية.