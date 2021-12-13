الكنيسة الميثودية في مدينة مايفيلد في ولاية كنتاكي الأمريكية واحدة من العديد من المباني التي دمرت بالكامل عندما ضربت الأعاصير المنطقة يوم السبت. قتل 80 شخصًا على الأقل في الولاية.

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