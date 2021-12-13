تشويه الكلاب: بائعو الكلاب يقطعون آذانها "للتباهي بمنظرها"

قبل 14 دقيقة

توصل تحقيق لبي بي سي إلى وجود شبكات من بائعي الكلاب تقوم بتشويه الجراء بأشياء كقطع آذانها لتكون بشكل معين يلقى قبولا لدى البعض.

هذا الإجراء غير قانوني في المملكة المتحدة، لكن بائعي الكلاب يتحايلون بأوراق مزورة للحيوانات للإشارة إلى أن العملية "أجريت في الخارج". خلال التحقيق الذي أجرته بي بي سي عرض أحد تجار الكلاب بيع كلب صغير بمبلغ 13 ألف جنيه إسترليني، متحدثا عن قص أذني الكلب، وهي الممارسة المحظورة وفق القانون البريطاني لحماية الحيوان.