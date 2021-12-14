"هدف الصين الوحيد القضاء على المسلمين"

قبل 19 دقيقة

ارباكيت أوتارباي هو واحد ممن يقدر عددهم بمليون من الكازاخيين والإيغور والأقليات العرقية الأخرى المسلمة المحتجزة كجزء من برنامج اعتقال جماعي في الصين. قدم أوتارباي أدلة إلى محكمة غير رسمية في لندن خلصت إلى أن الصين ترتكب إبادة جماعية ضد الإيغور في مقاطعة شينجيانغ. يقول ارباكيت إنه تعرض لأعمال السخرة والضرب العنيف.