"هدف الصين الوحيد القضاء على المسلمين"
"هدف الصين الوحيد القضاء على المسلمين"
ارباكيت أوتارباي هو واحد ممن يقدر عددهم بمليون من الكازاخيين والإيغور والأقليات العرقية الأخرى المسلمة المحتجزة كجزء من برنامج اعتقال جماعي في الصين. قدم أوتارباي أدلة إلى محكمة غير رسمية في لندن خلصت إلى أن الصين ترتكب إبادة جماعية ضد الإيغور في مقاطعة شينجيانغ. يقول ارباكيت إنه تعرض لأعمال السخرة والضرب العنيف.
تنفي الصين هذه المزاعم وقد نددت بجلسات تلك المحكمة.
فيديو, مسلمو الإيغور: قصة امرأة تكافح للحفاظ على ثقافتها من النسيان, المدة 3,49
مقديس ياديغار رائدة أعمال من الإيغور تعيش في المملكة المتحدة منذ عام 2011، ولديها في لندن مطعمان مخصصان لطعام الإيغور.