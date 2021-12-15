فيروس كورونا: تطعيم بريطاني "دون إبرة" ضد كوفيد-١٩
بدأت تجربة لقاح جديد يعطى دون إبرة للحماية من المتغيرات المستقبلية لفيروس كوفيد-١٩.
واللقاح، الذي يعطى من خلال "تيار نفاث من الهواء"، طوره البروفيسور جوناثان هيني من جامعة كامبريدج البريطانية والرئيس التنفيذي لشركة "ديوسينفاكس".
بالإضافة إلى كون اللقاح مفيدًا للأشخاص الذين يخافون من الإبر، يمكن تجفيفه بالتجميد، مما يسهل تخزينه.
بدأت التجارب على المشاركين في مرفق البحوث السريرية في المعهد الوطني للبحوث السريرية في ساوثهامبتون يوم الثلاثاء.
أثناء عرض اللقاح في وقت سابق من هذا العام،
قالت الدكتورة ريبيكا كين.لي : "لا توجد إبرة أو ثقب. إنه يستخدم تيارًا نفاثًا عالي الطاقة، مما يسمح للقاح بالمرور عبر طبقة الجلد".
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يثير إحجام النساء الحوامل عن تلقي لقاح كوفيد-19 قلق الأطباء والقابلات في بريطانيا. وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا فإن 98٪ من النساء الحوامل المصابات بكوفيد في المستشفيات البريطانية لم يحصلن على اللقاح.