الفأس الأسود: بي بي سي تميط اللثام عن الطائفة العنيفة التي تحولت إلى مافيا عالمية
الفأس الأسود: بي بي سي تميط اللثام عن الطائفة العنيفة التي تحولت إلى مافيا عالمية
كشف تحقيق حصري أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن وجود مجموعة مافيا نيجيرية سيئة السمعة لها صلات بأكثر من 10 دول حول العالم.
تتهم الفأس الأسود، بارتكاب جرائم قتل وحشية واغتصاب وتعذيب في جميع أنحاء نيجيريا، وجرائم منظمة عالمية تنطوي على احتيال عبر الإنترنت بملايين الدولارات وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر.
أمضى بيتر ماكجوب مراسل بي بي سي العام الماضي في التحقيق في الأمر.