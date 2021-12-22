شاب كيني يبني محطة توليد كهرباء له ولجيرانه
شاب كيني يبني محطة توليد كهرباء له ولجيرانه
بعد أن سئم انتظار وصول الكهرباء إلى منزله، بنى جون ماغيرو محطة الطاقة الصغيرة الخاصة به له ولجيرانه.
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إنتاج وتصوير مرسي جمعة ورشيد إبراهيم. مونتاج دانيال جوردون.
فيديو, عصابات المافيا: بي بي سي تميط اللثام عن الطائفة العنيفة التي تحولت إلى مافيا عالمية, المدة 3,21
كشف تحقيق حصري أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن وجود مجموعة مافيا سيئة السمعة في نيجيريا لها صلات بأكثر من 10 دول حول العالم.