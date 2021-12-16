غرق المهاجرين: بي بي سي تلتقي بأسرة صديقين من كردستان العراق غرقا أثناء عبور بحر المانش

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غرق المهاجرين: بي بي سي تلتقي بأسرة صديقين من كردستان العراق غرقا أثناء عبور بحر المانش

قبل 31 دقيقة

حددت السلطات الفرنسية رسميا هوية 26 شخصا لقوا حتفهم عندما غرق قاربهم في القنال الإنجليزي الشهر الماضي أثناء محاولة العبور من فرنسا إلى بريطانيا، فيما اعتبر أسوأ حادث للمهاجرين.

ولا يزال آخرون ممن كانوا على القارب في عداد المفقودين.

ومن بين من تحددت هويتهم صديقان من بلدة رانية بإقليم كردستان العراق، كانت بي بي سي تحدثت إلى ذويهما قبيل الإعلان الرسمي.