فيروس كورونا: ما الذي نعرفه عن متحور أوميكرون، وكيف أثر اكتشافه على أفريقيا؟

فيروس كورونا: ما الذي نعرفه عن متحور أوميكرون، وكيف أثر اكتشافه على أفريقيا؟

رصد الباحثون في جنوب أفريقيا ما يقال إنه أولى حالات الإصابة الناجمة عن متحور أوميكرون قبل أن ينتشر بوتيرة سريعة حول العالم.

إليك ما نعرفه عن أوميكرون حتى الآنوكيف انعكس اكتشافه على البلد الأفريقي والقارة بأكملها؟