فيروس كورونا: ما الذي نعرفه عن متحور أوميكرون، وكيف أثر اكتشافه على أفريقيا؟

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فيروس كورونا: ما الذي نعرفه عن متحور أوميكرون، وكيف أثر اكتشافه على أفريقيا؟

قبل 17 دقيقة

رصد الباحثون في جنوب أفريقيا ما يقال إنه أولى حالات الإصابة الناجمة عن متحور أوميكرون قبل أن ينتشر بوتيرة سريعة حول العالم.