فيروس كورونا: ما الذي نعرفه عن متحور أوميكرون، وكيف أثر اكتشافه على أفريقيا؟
فيروس كورونا: ما الذي نعرفه عن متحور أوميكرون، وكيف أثر اكتشافه على أفريقيا؟
رصد الباحثون في جنوب أفريقيا ما يقال إنه أولى حالات الإصابة الناجمة عن متحور أوميكرون قبل أن ينتشر بوتيرة سريعة حول العالم.
إليك ما نعرفه عن أوميكرون حتى الآنوكيف انعكس اكتشافه على البلد الأفريقي والقارة بأكملها؟
فيديو, فيروس كورونا: هل يجب أن تتلقى النساء الحوامل لقاح كوفيد-19؟, المدة 4,14
يثير إحجام النساء الحوامل عن تلقي لقاح كوفيد-19 قلق الأطباء والقابلات في بريطانيا. وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا فإن 98٪ من النساء الحوامل المصابات بكوفيد في المستشفيات البريطانية لم يحصلن على اللقاح.