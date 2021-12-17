الانتخابات في ليبيا: خمس نساء يتحدثن عن آمالهن ومخاوفهن بشأن مستقبل البلاد
الانتخابات في ليبيا: خمس نساء يتحدثن عن آمالهن ومخاوفهن بشأن مستقبل البلاد
وصفت الانتخابات الرئاسية الليبية التي طال انتظارها بأنها فرصة للخروج من الفوضى التي عصفت بالبلاد منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011.
لكن الفترة التمهيدية اتسمت بالغموض ولفها الجدل وعدم اليقين بشأن إذا ما كانت الانتخابات ستجري بالفعل كما هو مخطط لها في 24 ديسمبر.
سامية حسني ، من قسم المتابعة الإعلامية في بي بي سي، تحدثت مع خمس سيدات ليبيات عن آمالهن ومخاوفهن بشأن مستقبل البلاد.
فيديو سونيتي سينغ
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