أصحاب المشاريع الصغيرة: طريقك للنجاح عبر السوشيال ميديا
أصحاب المشاريع الصغيرة: طريقك للنجاح عبر السوشيال ميديا
بدأت لوسي هيتشكوك، مؤسسة مشروع "شريك في النبيذ"، تجارتها أثناء الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
وبعد مرور عامين، صارت في طريقها لتحقيق رقم مبيعات سنوي قدره ربع مليون جنيه إسترليني. تشرح لوسي كيف ساعد مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في وضع منتجاتها على طريق النجاح.
فيديو: سام ايفرت
فيديو, امرأة سورية تفتتح مطعما للنساء فقط في العاصمة البريطانية لندن, المدة 3,13
نسرين استانبولي سورية قدمت إلى لندن منذ 23 عاما. قررت نسرين افتتاح مطعم للنساء فقط لتوفير "خصوصية" للمرأة في لندن.