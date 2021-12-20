أصحاب المشاريع الصغيرة: طريقك للنجاح عبر السوشيال ميديا

قبل 22 دقيقة

وبعد مرور عامين، صارت في طريقها لتحقيق رقم مبيعات سنوي قدره ربع مليون جنيه إسترليني. تشرح لوسي كيف ساعد مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في وضع منتجاتها على طريق النجاح.