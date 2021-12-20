مقابر جماعية في ميانمار: بي بي سي تكشف عن أدلة على عمليات قتل على يد الجيش

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مقابر جماعية في ميانمار: بي بي سي تكشف عن أدلة على عمليات قتل على يد الجيش

قبل 49 دقيقة

تحقيق أجرته بي بي سي يكشف عن أدلة على قيام جيش ميانمار بقتل 40 قروياً في يوليو/ تموز، وتعذيب بعضهم حتى الموت.

نفذ جيش ميانمار سلسلة من عمليات القتل الجماعي للمدنيين في يوليو/ تموز أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 40 رجلاً، وفقًا لتحقيق أجرته بي بي سي.

قال شهود عيان وناجون إن الجنود، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 17 عاما، اعتقلوا القرويين قبل فصل الرجال وقتلهم.