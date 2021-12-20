مقابر جماعية في ميانمار: بي بي سي تكشف عن أدلة على عمليات قتل على يد الجيش
مقابر جماعية في ميانمار: بي بي سي تكشف عن أدلة على عمليات قتل على يد الجيش
تحقيق أجرته بي بي سي يكشف عن أدلة على قيام جيش ميانمار بقتل 40 قروياً في يوليو/ تموز، وتعذيب بعضهم حتى الموت.
نفذ جيش ميانمار سلسلة من عمليات القتل الجماعي للمدنيين في يوليو/ تموز أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 40 رجلاً، وفقًا لتحقيق أجرته بي بي سي.
قال شهود عيان وناجون إن الجنود، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 17 عاما، اعتقلوا القرويين قبل فصل الرجال وقتلهم.
وواجه الجيش مقاومة من المدنيين منذ أن سيطر على البلاد في انقلاب فبراير/ شباط، وأطاح بحكومة منتخبة ديمقراطيا بقيادة أونغ سان سو تشي.
فيديو, انقلاب ميانمار: من هي أونغ سان سو تشي؟, المدة 2,35
ظلت سو تشي لعقود رمزا للمقاومة السلمية في مواجهة القمع، لكن تعاملها مع قضية أقلية الروهينجا المسلمة عرضها للكثير من الانتقادات. فمن تكون؟