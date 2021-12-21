الأميرة هيا: نبذة عن الزوجة السابقة لحاكم دبي التي أمرت لها محكمة بريطانية بتسوية طلاق 550 مليون جنيه إسترليني

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الأميرة هيا: نبذة عن الزوجة السابقة لحاكم دبي التي أمرت لها محكمة بريطانية بتسوية طلاق 550 مليون جنيه إسترليني

قبل 13 دقيقة

أصدرت محكمة بريطانية حكما يلزم حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بدفع ما يقرب من 550 مليون جنيه إسترليني لزوجته السابقة، الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، وأطفاله، فيما يعتبر أكبر تسوية طلاق تصدر في بريطانيا .

وحكم القاضي فيليب مور بأن يدفع الشيخ محمد (72 عاما) لزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين (47 عاما) 251,5 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى ما قيمته 290 مليون جنيه لتغطية نفقات رعاية الطفلين وأمنهما كبالغين.

وكانت المحكمة العليا في بريطانيا خلصت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أذن باختراق هواتف زوجته السابقة ومحاميها ببرامج تجسس من طراز بيغاسوس أثناء معركة قانونية على طفليهما.

وقضت المحكمة بأنه أذن أيضًا باستخدام بيغاسوس على محامي الأميرة هيا ومساعدها الشخصي واثنين من أعضاء فريقها الأمني.

هربت الأميرة هيا إلى لندن في أبريل 2019 مع طفليهما، مما أثار معركة قانونية لا تزال مستمرة حول الحضانة والدعم المالي.

في العام الماضي، وجدت محكمة بريطانية أن الشيخ محمد "أمر ودبر" اختطاف اثنتين من بناته وإعادتهما قسراً إلى دبي.