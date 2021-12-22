علاء عبد الفتاح: لماذا يعتبر البعض الناشط المصري البارز رمزا إلى الآن؟

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علاء عبد الفتاح: لماذا يعتبر البعض الناشط المصري البارز رمزا إلى الآن؟

قبل 35 دقيقة

قضت محكمة مصرية بالسجن خمس سنوات بحقّ المدوّن والناشط المصري البارز علاء عبد الفتاح وأربع سنوات للمحامي الحقوقي محمد الباقر والصحفي محمد إبراهيم الملقّب "أكسجين" لإدانتهم بـ"نشر أخبار كاذبة".

والولايات المتحدة التي جمدت 10 بالمئة من مساعداتها بسبب انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان تَتّهم مصر بارتكابها، أعربت عن "خيبة أملها" إزاء هذه الأحكام.

من جانبها، قالت الخارجية المصرية إنه "ليس من المناسب إطلاقا التعليق بأي شكل على، أو التطرق إلى، أحكام تصدر من القضاء تنفيذًا لقوانين واستنادًا لأدلة وأسانيد دامغة وقاطعة".

ورغم رفع حال الطوارئ في، لم تُلغ المحاكمات التي بدأت أمام المحاكم الاستثنائية المنشأة بموجبها.

تحدثنا مع الروائية والكاتبة أهداف سويف، وهي أيضا شقيقة ليلى سويف، والدة علاء قبل صدور الحكم كتابه الذي صدر في أكتوبر الماضي عن دار نشر بريطانية وعن ظروف احتجازه قبل النطق بالحكم.