الإعصار راي: إنقاذ رضيع وتوقعات بانقطاع الكهرباء والإنترنت لشهور في مناطق في الفلبيين
الإعصار راي: إنقاذ رضيع وتوقعات بانقطاع الكهرباء والإنترنت لشهور في مناطق في الفلبيين
قال خبراء في الأرصاد الجوية إن الإعصار راي الذي تحول هذا الأسبوع إلى أقوى عاصفة تضرب الفلبين هذا العام بفعل التكثيف السريع فاق جميع التوقعات وتسبب في وفاة ما يقرب من 400 شخص وشرد نحو مليون نسمة.
وأكد نيكوس بيناراندا خبير الأرصاد الذي يحلل العواصف الرعدية في مكتب الأرصاد الجوية الفلبيني أن "الوضع تطور بسرعة كبيرة.. لم تتمكن نماذجنا من التنبؤ بطريقة اشتداد العاصفة والأمر تجاوز كل توقعاتنا".
فيديو, تجميد جثث الموتى: لماذا يلجأ البعض لحفظ جثامين أحبائهم بالتبريد؟ وكيف تجرى هذه العملية؟, المدة 3,28
هناك حوالي 600 جثمان بشري محفوظ بالتبريد حول العالم على أمل أن يتمكن العلم مستقبلا من إعادة الشخص إلى الحياة.