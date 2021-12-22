الإعصار راي: إنقاذ رضيع وتوقعات بانقطاع الكهرباء والإنترنت لشهور في مناطق في الفلبيين

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قال خبراء في الأرصاد الجوية إن الإعصار راي الذي تحول هذا الأسبوع إلى أقوى عاصفة تضرب الفلبين هذا العام بفعل التكثيف السريع فاق جميع التوقعات وتسبب في وفاة ما يقرب من 400 شخص وشرد نحو مليون نسمة.