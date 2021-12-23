حقن الشفاه: وسائل التواصل الاجتماعي تدفع الفتيات إلى عمليات تجميل قد تسبب تشوهات
حقن الشفاه: وسائل التواصل الاجتماعي تدفع الفتيات إلى عمليات تجميل قد تسبب تشوهات
يمنع القانون في إنجلترا إجراء عمليات حقن "تجميلي" للجلد لمن دون 18 عاما، لكن "ليف" تمكنت من إجراء أول عملية لها في سن 16 عاما.
تقول الفتاة إنها كانت مدفوعة بصور الشفاة الضخمة التي تراها على وسائل التواصل الاجتماعي، والبعض منها عبر تطبيقات تضخم الصورة عما هي في الواقع!
فيديو, الفيلر: بين "وجه مثالي" ومخاطر خفية, المدة 5,15
يتزايد الإقبال على حقن الفيلر في مختلف دول العالم ومن بينها دول الخليج. وبدأت الفئات الأصغر عمرا تدخل هذا السباق مما زاد الطلب وشجع على مزيد من الفوضى في هذا المجال.