يتزايد الإقبال على حقن الفيلر في مختلف دول العالم ومن بينها دول الخليج. وبدأت الفئات الأصغر عمرا تدخل هذا السباق مما زاد الطلب وشجع على مزيد من الفوضى في هذا المجال.

18 أكتوبر/ تشرين الأول 2019