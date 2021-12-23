تيانانمين: إزالة "عمود العار" الذي يخلد ذكرى ضحايا قمع احتجاجات الميدان السماوي في الصين
تيانانمين: إزالة "عمود العار" الذي يخلد ذكرى ضحايا قمع احتجاجات الميدان السماوي في الصين
أزيل "عمود العار"، وهو نصب تذكاري يكرّم ضحايا التظاهرات التي قمعت في ساحة تيانانمين، الخميس من حرم جامعة هونغ كونغ حيث أقيم قبل 24 عاما.
وقد بات كلّ ما يخلّد ذكرى القمع الذي وجهت به تظاهرات 4 يونيو 1989 في بكين، من جماعات ومواقع، ضد قانون الأمن القومي المتشدّد الذي فرضته السلطات الصينية.
ولطالما كانت هونغ كونغ الفسحة الوحيدة في الصين حيث يُسمح بتخليد ذكرى أحداث تيانانمين.
وطوال ثلاثين سنة، نظّمت أمسيات بالشموع في هونغ كونغ في ذكرى أحداث تيان انمين شارك فيها عشرات آلاف الأشخاص، في ملتقى كان رمزا لحرية التعبير السائدة في المستعمرة البريطانية السابقة.
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