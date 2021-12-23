انقلاب السودان: مسيرة نسائية دعما لضحايا "اغتصاب" بين متظاهرات ذكرى الثورة
انقلاب السودان: مسيرة نسائية دعما لضحايا "اغتصاب" بين متظاهرات ذكرى الثورة
شاركت مئات السودانيات في مسيرات بشوراع مدن أم درمان والخرطوم بحري ومنطقة "الكلاكلة" للتنديد بالانقلاب العسكري والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عما سمينه بعمليات اغتصاب فردي وجماعي خلال تفريق قوات الأمن لمظاهرة بمحيط القصر الجمهوري بالعاصمة.
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إنه تلقى تقارير عن تعرض 13 امرأة وفتاة لاغتصاب فردي وجماعي من قبل قوات الأمن خلال احتجاجات الذكرى الثالثة للثورة التي أطاحت بنظام البشير في السودان .
عطية نبيل موفد بي بي سي إلى الخرطوم حضر إحدى هذه المظاهرات.
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