انقلاب السودان: مسيرة نسائية دعما لضحايا "اغتصاب" بين متظاهرات ذكرى الثورة

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وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إنه تلقى تقارير عن تعرض 13 امرأة وفتاة لاغتصاب فردي وجماعي من قبل قوات الأمن خلال احتجاجات الذكرى الثالثة للثورة التي أطاحت بنظام البشير في السودان .