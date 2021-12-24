يمنع القانون في إنجلترا إجراء عمليات حقن "تجميلي" للجلد لمن دون 18 عاما، لكن "ليف" تمكنت من إجراء أول عملية لها في سن 16 عاما.

23 ديسمبر/ كانون الأول 2021