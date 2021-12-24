أعياد الميلاد: متبرع بصوته يحقق حلم طالب مصاب بالشلل الدماغي
أعياد الميلاد: متبرع بصوته يحقق حلم طالب مصاب بالشلل الدماغي
تلقى طالب مصاب بالشلل الدماغي أفضل هدية بمناسبة عيد الميلاد هذا العام. فقد أصبح لديه الآن صوت جديد!
بمساعدة مؤسسة ناشيونال ستار كوليدج، منح دان لازنبي صوته لليو كارستنسن، ليصبح لديه صوت شبابي يعبر به عن نفسه وشخصيته.
سجل دان ما يزيد عن 1200 جملة كي يمنح ليو صوته ليستبدل صوت الرجل المسن المسجل مسبقا على جهاز ليو المساعد على الكلام.
فيديو, الفيلر: لماذا تلجأ فتيات إلى عمليات حقن الشفاه التي قد تسبب تشوهات؟, المدة 2,05
يمنع القانون في إنجلترا إجراء عمليات حقن "تجميلي" للجلد لمن دون 18 عاما، لكن "ليف" تمكنت من إجراء أول عملية لها في سن 16 عاما.