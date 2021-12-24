روسيا وأوكرانيا: ما أسباب التصعيد، وهل العالم على أعتاب حرب جديدة؟

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روسيا وأوكرانيا: ما أسباب التصعيد، وهل العالم على أعتاب حرب جديدة؟

قبل 18 دقيقة

دعا الرئيس الروسي الغرب إلى تقديم ضمانات أمنية فورية من أجل نزع فتيل الأزمة على الحدود الأوكرانية-الروسية.

ونفى فلاديمير بوتين التخطيط لغزو أوكرانيا، لكنه هدد باتخاذ إجراءات عسكرية للتصدي لما وصفه بتوسع الناتو نحو الحدود الروسية.

وازدادت المخاوف من تأهب روسيا إلى اجتياح جارتها بعد تقارير عن تعزيز قواتها قرب الحدود بين البلدين.