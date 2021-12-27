الورق: بريطانية تعشق طي الورق وتقول إن مهنتها تبعث على الهدوء

الورق: بريطانية تعشق طي الورق وتقول إن مهنتها تبعث على الهدوء

تقول الفنانة بولي فيريتي إن الناس غالبًا لا يصدقون أن طي الورق هو مهنتها - ولكن هذا يتغير حين يرون عملها الرائع.

تحب فيريتي الورق منذ أن أعطاها جدها كتابًا ألفه بهذا الشأن.