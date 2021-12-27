تتناول الحلقة الصورة النمطية عن المهن في المجتمعات العربية ربطا بين بعض المهن وبجنس معين أو جنسية معينة... مهن قد تكون حكرا على الرجال أو النساء فقط. وما هي أغرب المهن في العالم؟

11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018