الورق: بريطانية تعشق طي الورق وتقول إن مهنتها تبعث على الهدوء
الورق: بريطانية تعشق طي الورق وتقول إن مهنتها تبعث على الهدوء
تقول الفنانة بولي فيريتي إن الناس غالبًا لا يصدقون أن طي الورق هو مهنتها - ولكن هذا يتغير حين يرون عملها الرائع.
تحب فيريتي الورق منذ أن أعطاها جدها كتابًا ألفه بهذا الشأن.
فيديو, بي بي سي إكسترا: مهن غير اعتيادية, المدة 29,45
تتناول الحلقة الصورة النمطية عن المهن في المجتمعات العربية ربطا بين بعض المهن وبجنس معين أو جنسية معينة... مهن قد تكون حكرا على الرجال أو النساء فقط. وما هي أغرب المهن في العالم؟