أوري غيلر: الساحر الذي ذاع صيته في العالم بسبب الملاعق
أوري غيلر: الساحر الذي ذاع صيته في العالم بسبب الملاعق
عند مدخل متحف أوري غيلر الجديد، المطل على البحر في يافا، ستقابلك أكبر ملعقة فولاذية في العالم - يبلغ طولها 16.18 مترًا.
تضم المجموعة الانتقائية الموجودة بالداخل مئات الملاعق الأخرى - وكثير منها ملتوية - كشهادة على مهارات الطبيب النفسي الإسرائيلي.
لكنها تروي أيضًا قصة حياة غير عادية ومهنة متداخلة خلال خمسة عقود من الثقافة الشعبية.
فيديو, عصابات المافيا: بي بي سي تميط اللثام عن الطائفة العنيفة التي تحولت إلى مافيا عالمية, المدة 3,21
كشف تحقيق حصري أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن وجود مجموعة مافيا سيئة السمعة في نيجيريا لها صلات بأكثر من 10 دول حول العالم.