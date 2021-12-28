أوري غيلر: الساحر الذي ذاع صيته في العالم بسبب الملاعق

أوري غيلر: الساحر الذي ذاع صيته في العالم بسبب الملاعق

عند مدخل متحف أوري غيلر الجديد، المطل على البحر في يافا، ستقابلك أكبر ملعقة فولاذية في العالم - يبلغ طولها 16.18 مترًا.

تضم المجموعة الانتقائية الموجودة بالداخل مئات الملاعق الأخرى - وكثير منها ملتوية - كشهادة على مهارات الطبيب النفسي الإسرائيلي.

لكنها تروي أيضًا قصة حياة غير عادية ومهنة متداخلة خلال خمسة عقود من الثقافة الشعبية.