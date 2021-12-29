في كل عام نسمع قصصا كثيرة لضحايا جرائم ما يسمى بالشرف في دول عدة في العالم العربي، فيما تمر قصص عديدة أخرى دون توثيق، فمن هن ضحايا جرائم "الشرف"؟

15 يناير/ كانون الثاني 2021