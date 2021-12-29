عراك بالأيدي ومشادات كلامية في البرلماني الأردني في جلسة على الهواء مباشرة
عراك بالأيدي ومشادات كلامية في البرلماني الأردني في جلسة على الهواء مباشرة
وقعت مشادات كلامية وعراك بالأيدي أثناء جلسة لمجلس النواب الأردني الثلاثاء خصصت لمناقشة مشروع لتعديل الدستور اقترحته الحكومة، ما أدى إلى رفع الجلسة.
ومن بين التعديلات الدستورية المقترحة إضافة كلمة "الأردنيات" إلى جانب كلمة "الأردنيون" في المادة الأولى من الدستور وإنشاء "مجلس الأمن القومي" و"تقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين.
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