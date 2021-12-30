بوريس جونسون: حفلات عيد الميلاد الحكومية التي قد تنهي مسيرة رئيس الوزراء البريطاني
بوريس جونسون: حفلات عيد الميلاد الحكومية التي قد تنهي مسيرة رئيس الوزراء البريطاني
تم تسريب عدد من الصور ومقاطع الفيديو في المملكة المتحدة لتجمعات حكومية في شتاء 2020، عندما كانت البلاد تحت إغلاق صارم.
وأثارت الصور غضب البريطانيين الذين قضى الملايين منهم عيد الميلاد الماضي بمفردهم، بعيدا عن العائلة والأصدقاء.
تقول الحكومة إن الصور تظهر "اجتماعات بمناسبة العمل". لكن ماذا نعرف عنها؟ وهل يمكن أن تؤدي إلى استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون؟