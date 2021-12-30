بوريس جونسون: حفلات عيد الميلاد الحكومية التي قد تنهي مسيرة رئيس الوزراء البريطاني

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بوريس جونسون: حفلات عيد الميلاد الحكومية التي قد تنهي مسيرة رئيس الوزراء البريطاني

قبل 31 دقيقة

تم تسريب عدد من الصور ومقاطع الفيديو في المملكة المتحدة لتجمعات حكومية في شتاء 2020، عندما كانت البلاد تحت إغلاق صارم.

وأثارت الصور غضب البريطانيين الذين قضى الملايين منهم عيد الميلاد الماضي بمفردهم، بعيدا عن العائلة والأصدقاء.