غيلين ماكسويل: كيف ساعدت ابنه المليونير البريطاني إبستين في الاعتداء على الفتيات القاصرات؟
غيلين ماكسويل: كيف ساعدت ابنه المليونير البريطاني إبستين في الاعتداء على الفتيات القاصرات؟
صور جديدة قدمت كدليل خلال محاكمة غيلين ماكسويل توثق العلاقة الوثيقة بينها وبين جيفري إبستين وتقدم لمحة عن أسلوب حياتهما الفخم.
أدان المحلفون في ولاية نيويورك ماكسويل بتجنيد الفتيات الصغيرات والاتجار بهن مع رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين، ويعني هذا أن سيدة المجتمع البريطانية يمكن أن تقضي بقية حياتها وراء القضبان.
فيديو: الكسندرا اوستايفيتش
صوت: ندى توفيق