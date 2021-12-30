غيلين ماكسويل: كيف ساعدت ابنه المليونير البريطاني إبستين في الاعتداء على الفتيات القاصرات؟

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أدان المحلفون في ولاية نيويورك ماكسويل بتجنيد الفتيات الصغيرات والاتجار بهن مع رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين، ويعني هذا أن سيدة المجتمع البريطانية يمكن أن تقضي بقية حياتها وراء القضبان.