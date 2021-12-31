فيروس كورونا: لماذا استحقت 2021 بامتياز أن تكون سنة لم الشمل؟

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فيروس كورونا: لماذا استحقت 2021 بامتياز أن تكون سنة لم الشمل؟

قبل 10 دقيقة

لم يتمكن الكثير من الأشخاص حول العالم من رؤية عائلاتهم وأصدقائهم بسبب جائحة كورونا.

تم رفع بعض القيود بحذر لتمكين لم الشمل العائلات التي لم تتمكن من التجمع بسبب وجودهم في دول مختلفة.