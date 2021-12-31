فلاديمير بوتين: الرئيس الروسي يلعب مع نظيره البيلاروسي مباراة هوكي على الجليد
فلاديمير بوتين: الرئيس الروسي يلعب مع نظيره البيلاروسي مباراة هوكي على الجليد
لعب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مباراة هوكي على الجليد بعد محادثات في روسيا.
سجل بوتين سبعة أهداف، بينما سجل لوكاشينكو هدفين فقط.
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نفى بوتين التخطيط لغزو أوكرانيا، لكنه هدد باتخاذ إجراءات عسكرية للتصدي لما وصفه بتوسع الناتو نحو الحدود الروسية.