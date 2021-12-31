مجتمع الميم في جورجيا: ناشطة تصف الرعب الذي عاشته أثناء الهجوم على مقر مركز "الفخر"
مجتمع الميم في جورجيا: ناشطة تصف الرعب الذي عاشته أثناء الهجوم على مقر مركز "الفخر"
في يوليو/تموز 2021، داهم أنصار اليمين المتطرف مقر مركز "الفخر" في العاصمة الجورجية تبليسي، ومزقوا علم قوس قزح وهاجموا نشطاء مجتمع الميم.
وقالت رئيسة المركز الذي يدعم حقوق المثليين آنا سوبلياني إنها كانت ستُقتل إذا لم تتمكن من الفرار.
وأكد مؤسس الحزب اليميني المتطرف، زوراب مخارادزه، لبي بي سي أن العنف يمكن أن يكون وسيلة لحماية القيم الدينية التقليدية.
فيديو, محمد أبو تريكة: كيف استقبل مجتمع الميم تصريحات نجم الأهلي السابق؟, المدة 1,56
أثارت تصريحات نجم كرة القدم المصري محمد أبو تريكة ضجة واسعة، بعدما انتقد حملات دعم المثليين في الدوري الإنجليزي. واتهمه نشطاء حقوق الأقليات بالتحريض على العنف.