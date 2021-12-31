مجتمع الميم في جورجيا: ناشطة تصف الرعب الذي عاشته أثناء الهجوم على مقر مركز "الفخر"

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مجتمع الميم في جورجيا: ناشطة تصف الرعب الذي عاشته أثناء الهجوم على مقر مركز "الفخر"

قبل 47 دقيقة

في يوليو/تموز 2021، داهم أنصار اليمين المتطرف مقر مركز "الفخر" في العاصمة الجورجية تبليسي، ومزقوا علم قوس قزح وهاجموا نشطاء مجتمع الميم.

وقالت رئيسة المركز الذي يدعم حقوق المثليين آنا سوبلياني إنها كانت ستُقتل إذا لم تتمكن من الفرار.