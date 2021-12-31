نور الدين البحيري: من هو السياسي التونسي الذي تتهم النهضة قوات الأمن باختطافه؟

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نور الدين البحيري: من هو السياسي التونسي الذي تتهم النهضة قوات الأمن باختطافه؟

قبل 11 دقيقة

أفادت عدة مصادر بأن نائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري المقرب من زعيم الحركة الإسلامية راشد الغنوشي خصم رئيس البلاد اللدود، تم توقيفه الجمعة.

وفي بيان أكد حزب النهضة توقيف البحيري وهو وزير سابق للعدل منددة بعملية "اختطاف" و"السابقة الخطيرة التي تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد".

وتعذر الاتصال بأي مصدر رسمي للحصول على تفاصيل حول دوافع عملية التوقيف.