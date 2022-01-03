السيطرة على حريق اندلع في برلمان جنوب أفريقيا

قبل 24 دقيقة

سيطرت فرق الاطفاء على الحريق المدمر الذي اندلع الأحد في برلمان جنوب أفريقيا في كيب تاون آتيا على جزء من الجمعية الوطنية، بعد جهود استمرت أكثر من 24 ساعة.