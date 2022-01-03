السيطرة على حريق اندلع في برلمان جنوب أفريقيا
السيطرة على حريق اندلع في برلمان جنوب أفريقيا
سيطرت فرق الاطفاء على الحريق المدمر الذي اندلع الأحد في برلمان جنوب أفريقيا في كيب تاون آتيا على جزء من الجمعية الوطنية، بعد جهود استمرت أكثر من 24 ساعة.
واشتعلت النيران في أقدم جزء من المبنى الذي يضم كنوزا من بينها حوالى أربعة آلاف قطعة فنية يعود بعضها إلى القرن السابع عشر.
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نسمع من أشخاص في دبي والهند والأرجنتين لم يروا عائلاتهم منذ وقت طويل جدًا بسبب جائحة كورونا وتمكنوا من العودة إلى الوطن بشكل مفاجئ