السعودية ولبنان: زعيم جزب الله حسن نصر الله يتهم العاهل السعودي بالإرهاب
السعودية ولبنان: زعيم جزب الله حسن نصر الله يتهم العاهل السعودي بالإرهاب
اتهم زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله، في خطاب يوم الاثنين، العاهل السعودي بالإرهاب.
وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن انتقاد نصر الله للسعودية لا يخدم المصلحة الوطنية ولا يمثل الموقف الرسمي للبلاد.
وسحبت السعودية وعدد من دول الخليج سفراءها وطردت مبعوثين لبنانيين في أكتوبر ونوفمبر 2021 بسبب ما وصفته المملكة لاحقا بهيمنة عدوها "حزب الله الإرهابي" على الدولة اللبنانية.
فيديو, جورج قرداحي: لماذا كانت تصريحات الوزير بمثابة "القشة" في علاقة لبنان مع الخليج؟, المدة 3,00
تصاعدت الأزمة بين لبنان ودول خليجية بعد تصريحات لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، عن الحرب في اليمن. لكن من يتابعون مسار العلاقات يرون التصريحات مجرد نتيجة لمقدمات. فما القصة؟