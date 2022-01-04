السعودية ولبنان: زعيم جزب الله حسن نصر الله يتهم العاهل السعودي بالإرهاب

السعودية ولبنان: زعيم جزب الله حسن نصر الله يتهم العاهل السعودي بالإرهاب

اتهم زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله، في خطاب يوم الاثنين، العاهل السعودي بالإرهاب.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن انتقاد نصر الله للسعودية لا يخدم المصلحة الوطنية ولا يمثل الموقف الرسمي للبلاد.

وسحبت السعودية وعدد من دول الخليج سفراءها وطردت مبعوثين لبنانيين في أكتوبر ونوفمبر 2021 بسبب ما وصفته المملكة لاحقا بهيمنة عدوها "حزب الله الإرهابي" على الدولة اللبنانية.