تصاعدت الأزمة بين لبنان ودول خليجية بعد تصريحات لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، عن الحرب في اليمن. لكن من يتابعون مسار العلاقات يرون التصريحات مجرد نتيجة لمقدمات. فما القصة؟

3 ديسمبر/ كانون الأول 2021