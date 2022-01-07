"إله الحرب" وألعاب أخري يصدرون أجزاء جديدة في ٢٠٢٢
"إله الحرب" وألعاب أخري يصدرون أجزاء جديدة في ٢٠٢٢
تعتبر ألعاب الكمبيوتر من الأعمال التجارية الكبيرة، لكن الصناعة تضررت أثناء الوباء مما تسبب في تأخر تطوير الألعاب وإصداراتها، ومع ذلك يتوقع خبراء الصناعة أن يشهد عام 2022 تعافيا لهذه الصناعة التي تلقى شعبية كبيرة بين الشباب من الجنسين.
تحدث مراسل الألعاب في بي بي سي ستيفان باول إلى متخصصين في عالم الألعاب حول توقعاتهم للعام الجديد.
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تم تسريب عدد من الصور ومقاطع الفيديو في المملكة المتحدة لتجمعات حكومية في 2020، عندما كانت البلاد تحت إغلاق صارم. لكن ماذا نعرف عنها؟