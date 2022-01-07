"إله الحرب" وألعاب أخري يصدرون أجزاء جديدة في ٢٠٢٢

قبل 14 دقيقة

تعتبر ألعاب الكمبيوتر من الأعمال التجارية الكبيرة، لكن الصناعة تضررت أثناء الوباء مما تسبب في تأخر تطوير الألعاب وإصداراتها، ومع ذلك يتوقع خبراء الصناعة أن يشهد عام 2022 تعافيا لهذه الصناعة التي تلقى شعبية كبيرة بين الشباب من الجنسين.