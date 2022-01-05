كيف يبدو التحليق بطائرة نفاثة فوق كوريا الشمالية؟
كيف يبدو التحليق بطائرة نفاثة فوق كوريا الشمالية؟
مراسلة بي بي سي في سيول، لورا بيكر، تحلق في السماء بطائرة مقاتلة أسرع من الصوت وتحدثنا عن دوافع كوريا الجنوبية للتسلح عسكريا.
لكن كان عليها أولاً أن تقوم ببعض التدريبات الشاقة على هذا النوع من الطائرات. فهل تجتاز الاختبار للقيام بذلك؟
فيديو, لماذا تواصل كوريا الشمالية اختبار صواريخ جديدة رغم العقوبات الصارمة؟, المدة 4,00
أعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت صاروخا جديدا من نوع كروز بعيد المدى بنجاح خلال عطلة الأسبوع. لكن لماذا تواصل كوريا الشمالية إطلاق تلك الصواريخ، رغم الكلفة الباهظة؟