كيف يبدو التحليق بطائرة نفاثة فوق كوريا الشمالية؟

قبل 22 دقيقة

مراسلة بي بي سي في سيول، لورا بيكر، تحلق في السماء بطائرة مقاتلة أسرع من الصوت وتحدثنا عن دوافع كوريا الجنوبية للتسلح عسكريا.

لكن كان عليها أولاً أن تقوم ببعض التدريبات الشاقة على هذا النوع من الطائرات. فهل تجتاز الاختبار للقيام بذلك؟