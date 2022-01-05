انقلاب السودان: كيف يرى المتظاهرون استقالة عبد الله حمدوك؟
انقلاب السودان: كيف يرى المتظاهرون استقالة عبد الله حمدوك؟
نزل آلاف السودانيين الى الشوارع مرة أخرى الثلاثاء وهتفوا "لا لحكم العسكر" ودعوا إلى إسقاط المجلس السيادي الذي يترأسه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وانتشرت قوات الأمن بكثافة في الخرطوم والمدن المجاورة.
وأطلقت قوات الامن قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على المتظاهرين عندما تجمعوا بالقرب من قصر الرئاسة وسط العاصمة.
يأتي ذلك بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك، الذي كان البرهان قد أزاحه ضمن القرارات التي اتخذها للهيمنة على السلطة وإبعاد شركائه المدنيين منها في 25 أكتوبر ثم عاد الى منصبه بعد أسابيع تحت الضغوط الدولية.
موفد بي بي سي إلى الخرطوم عطية نبيل تحدث إلى بعض المتظاهرين
فيديو, عبد الله حمدوك: من هو رئيس وزراء السودان المستقيل؟, المدة 1,54
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