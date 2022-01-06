نوفاك جوكوفيتش: لماذا منع نجم التنس الصربي من دخول أستراليا، وهل أعفي فعلا من لقاح كورونا؟

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نوفاك جوكوفيتش: لماذا منع نجم التنس الصربي من دخول أستراليا، وهل أعفي فعلا من لقاح كورونا؟

قبل 26 دقيقة

منعت السلطات الأسترالية لاعب التنس المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش، من دخول البلاد، وتم نقله إلى فندق للمهاجرين تابع للحكومة.

ووصل اللاعب إلى ملبورن يوم الأربعاء، واحتجز لساعات قبل أن تعلن شرطة الحدود إلغاء تأشيرته لغياب "أدلة كافية على إعفائه من لقاح كورونا".

وكان من المقرر أن يلعب جوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة، التي ستبدأ في 17 يناير في مدينة ملبورن، بعد إعفائه من قواعد التطعيم من قبل البطولة.