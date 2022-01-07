كازاخستان: ما الذي يحدث في البلد التابع سابقا للاتحاد السوفيتي؟ ولماذا تدخلت روسيا الآن؟
كازاخستان: ما الذي يحدث في البلد التابع سابقا للاتحاد السوفيتي؟ ولماذا تدخلت روسيا الآن؟
بدأت المظاهرات التي انتشرت في جميع أنحاء كازاخستان باحتجاجات ضد ارتفاع أسعار الوقود لكن سرعان ما رفع المتظاهرون سقف المطالب لأخرى تستهدف الطبيعة الاستبدادية للحكم في البلاد.
واستعان رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف بقوات روسية للمساعدة في قمع الاضطرابات. إليكم ملخصا لما يحدث في كازاخستان. وسبب تدخل روسيا في الأمر؟
فيديو, روسيا وأوكرانيا: ما أسباب التصعيد، وهل العالم على أعتاب حرب جديدة؟, المدة 3,09
نفى بوتين التخطيط لغزو أوكرانيا، لكنه هدد باتخاذ إجراءات عسكرية للتصدي لما وصفه بتوسع الناتو نحو الحدود الروسية.