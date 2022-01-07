كازاخستان: ما الذي يحدث في البلد التابع سابقا للاتحاد السوفيتي؟ ولماذا تدخلت روسيا الآن؟

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كازاخستان: ما الذي يحدث في البلد التابع سابقا للاتحاد السوفيتي؟ ولماذا تدخلت روسيا الآن؟

قبل 28 دقيقة

بدأت المظاهرات التي انتشرت في جميع أنحاء كازاخستان باحتجاجات ضد ارتفاع أسعار الوقود لكن سرعان ما رفع المتظاهرون سقف المطالب لأخرى تستهدف الطبيعة الاستبدادية للحكم في البلاد.