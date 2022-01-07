الليرة التركية: ما سبب الأزمة الاقتصادية في تركيا؟ وكيف ساهمت سياسات أردوغان في تعميقها؟

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الليرة التركية: ما سبب الأزمة الاقتصادية في تركيا؟ وكيف ساهمت سياسات أردوغان في تعميقها؟

قبل 32 دقيقة

ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002.

يأتي ذلك بعد واحدة من أسوأ الأعوام على الإطلاق لليرة التركية، مدفوعة بنهج اقتصادي غير تقليدي للرئيس رجب طيب أردوغان.