الليرة التركية: ما سبب الأزمة الاقتصادية في تركيا؟ وكيف ساهمت سياسات أردوغان في تعميقها؟
الليرة التركية: ما سبب الأزمة الاقتصادية في تركيا؟ وكيف ساهمت سياسات أردوغان في تعميقها؟
ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002.
يأتي ذلك بعد واحدة من أسوأ الأعوام على الإطلاق لليرة التركية، مدفوعة بنهج اقتصادي غير تقليدي للرئيس رجب طيب أردوغان.
فكيف بدأت الأزمة الاقتصادية التركية؟
فيديو, كيف أصبح رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أحد أبرز القادة؟, المدة 3,17
من سياسي صاعد ينتمي لعائلة بسيطة ومحافظة، إلى أحد أبرز القادة العالميين...كيف سطع نجم رجب طيب أردوغان؟