الليرة التركية: ما سبب الأزمة الاقتصادية في تركيا؟ وكيف ساهمت سياسات أردوغان في تعميقها؟

الليرة التركية: ما سبب الأزمة الاقتصادية في تركيا؟ وكيف ساهمت سياسات أردوغان في تعميقها؟

ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002.

يأتي ذلك بعد واحدة من أسوأ الأعوام على الإطلاق لليرة التركية، مدفوعة بنهج اقتصادي غير تقليدي للرئيس رجب طيب أردوغان.

فكيف بدأت الأزمة الاقتصادية التركية؟