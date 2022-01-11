تغير المناخ: لماذا يقاضي مراهقون 33 دولة أمام محكمة دولية؟

قبل 25 دقيقة

تستخدم مجموعة من الأطفال في البرتغال قانون حقوق الإنسان لإجبار السياسيين الأوروبيين على الحد من تأثيرات تغير المناخ.

بعد رؤية الأضرار التي سببتها حرائق الغابات في موطنهم البرتغال، أندريه أوليفيرا وشقيقته صوفيا وأصدقاؤهم عازمون على التأكد من أن القادة الذين تعهدوا بالحد من الانبعاثات الضارة سيقومون بالتصرف وتنفيذ وعودهم التي قطعوها في قمة المناخ COP 26 بغلاسكو في اسكتلندا.