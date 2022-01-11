زراعة الأعضاء: زرع قلب خنزير لأول مرة في جسم إنسان
زراعة الأعضاء: زرع قلب خنزير لأول مرة في جسم إنسان
أجرى جراحون في جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة بنجاح أول عملية زرع قلب خنزير داخل جسد إنسان.
وقال محمد محي الدين، الذي شارك في تأسيس برنامج زرع الأعضاء المغايرة في الجامعة الأمريكية، إن القلب ينبض بانتظام ويفوق التوقعات.
كان ديفيد بينيت، 57 عاما، الذي تلقى قلب الخنزير في عملية تجريبية استغرقت سبع ساعات، قد اعتبر "غير مؤهل" لعملية زرع قلب بشري.
تأتي العملية بعد سنوات من البحث للفريق الطبي بشأن عملية الزرع التي يمكن أن تغير حياة أشخاص في جميع أنحاء العالم.
فيديو, زراعة الأعضاء: طائرات مسيرة تحمل رئات جوا لإنقاذ المرضى, المدة 3,14
في تورنتو بكندا تم استخدام طائرة مسيرة برمجت لنقل رئة لزرعها لإنقاذ أحد المرضى.