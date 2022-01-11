نوفاك جوكوفيتش: أزمة لاعب التنس العالمي تسلط الضوء على معاناة لاجئين في أستراليا

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نوفاك جوكوفيتش: أزمة لاعب التنس العالمي تسلط الضوء على معاناة لاجئين في أستراليا

قبل 18 دقيقة

احتجاز نجم التنس المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش في أستراليا سلط الضوء على معاناة طالبي اللجوء المحتجزين في مراكز للمهاجرين، من بينها فندق "بارك هوتيل" حيث كان جوكوفيتش محتجزا.

ووصل جوكوفيتش إلى أستراليا الأسبوع الماضي للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، لكن تأشيرته ألغيت لأسباب متعلقة بإعفائه من اللقاح ضد فيروس كورونا.

وبينما أفرج عن جوكوفيتش بأمر من القاضي بعد أربعة أيام من احتجازه، يبقى عشرات المهاجرين محتجزون لفترات غير محددة، على غرار مهدي 24 سنة الذي يقول إنه محتجز منذ 9 سنوات.

ولا يزال بيد الحكومة إلغاء تأشيرة جوكوفيتش بتدخل من وزير الهجرة.