أفغانستان تحت حكم طالبان: الشتاء القارس يعمق الأزمة الإنسانية في البلاد
أفغانستان تحت حكم طالبان: الشتاء القارس يعمق الأزمة الإنسانية في البلاد
يعمق الشتاء القارس الأزمة الإنسانية في أفغانستان. فمنذ استيلاء طالبان على السلطة، وبسبب العقوبات الدولية، دخل الاقتصاد في حالة من التدهور الشديد.
أدى انهيار الحكومة الأفغانية السابقة وسحب الدعم الغربي إلى ارتفاع معدلات البطالة. قلة هم الذين يستطيعون إطعام أسرهم أو تدفئة منازلهم.
مليون طفل معرضون لخطر سوء التغذية الحاد. وقد أصدرت الأمم المتحدة الآن نداء عاجلا لمساعدة البلاد للخروج من أزمتها التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
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يضطر المزيد من الأطفال في أفغانستان إلى العمل للمساعدة في إعالة أسرهم وسط الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.