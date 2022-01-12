أفغانستان تحت حكم طالبان: الشتاء القارس يعمق الأزمة الإنسانية في البلاد

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أفغانستان تحت حكم طالبان: الشتاء القارس يعمق الأزمة الإنسانية في البلاد

قبل 40 دقيقة

يعمق الشتاء القارس الأزمة الإنسانية في أفغانستان. فمنذ استيلاء طالبان على السلطة، وبسبب العقوبات الدولية، دخل الاقتصاد في حالة من التدهور الشديد.

أدى انهيار الحكومة الأفغانية السابقة وسحب الدعم الغربي إلى ارتفاع معدلات البطالة. قلة هم الذين يستطيعون إطعام أسرهم أو تدفئة منازلهم.