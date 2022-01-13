تعرف على قصة الفأر العملاق المكافح للألغام

تعرضت المناطق الريفية في أستراليا لضربة على مدى السنوات القليلة الماضية، بسبب الجفاف والحرائق والفيضانات. حصل بعض المزارعين أخيرًا على فترة راحة مع تحسن ظروف الطقس وهو ما أنعكس على وفرة المحاصيل.

27 مايو/ أيار 2021