تعرف على قصة الفأر العملاق المكافح للألغام
تعرف على قصة الفأر العملاق المكافح للألغام
انتهت حياة الفأر الأفريقي العملاق المدعو "ماغاوا" عن عمر الثامنة، وكان قد حاز على جائزة تكريما لدوره البطولي.
تحدثت بي بي سي إلى الهيئة المسؤولة عن تدريب الفأر للكشف عن الألغام قبل نقله للعمل في كمبوديا حيث يعتقد أن بها زهاء ستة ملايين من الألغام الأرضية.
فيديو, طاعون الفئران يوجه ضربة جديدة للمزارعين الأستراليين, المدة 3,59
تعرضت المناطق الريفية في أستراليا لضربة على مدى السنوات القليلة الماضية، بسبب الجفاف والحرائق والفيضانات. حصل بعض المزارعين أخيرًا على فترة راحة مع تحسن ظروف الطقس وهو ما أنعكس على وفرة المحاصيل.