تجارة المخدرات: الشبكة المظلمة على الإنترنت "لا تخشى الشرطة"

قبل 35 دقيقة

تجري تجارة المخدرات بشكل مشفر على ما يعرف بشبكة الإنترنت المظلمة أو “دارك نت” وتشكل جزءا من تجارة المخدرات العالمية، وتقول الشرطة إن إيراداتها آخذة في الازدياد.

بي بي سي بحثت في هذه الجانب المعتم من تجارة المخدرات، كما تحدثت مع والدة صبي كان يبلغ من العمر 16 عامًا توفي بعد تناول حبوب إكستاسي تم شراؤها من على تلك الشبكة.