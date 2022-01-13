تجارة المخدرات: الشبكة المظلمة على الإنترنت "لا تخشى الشرطة"
تجارة المخدرات: الشبكة المظلمة على الإنترنت "لا تخشى الشرطة"
تجري تجارة المخدرات بشكل مشفر على ما يعرف بشبكة الإنترنت المظلمة أو “دارك نت” وتشكل جزءا من تجارة المخدرات العالمية، وتقول الشرطة إن إيراداتها آخذة في الازدياد.
بي بي سي بحثت في هذه الجانب المعتم من تجارة المخدرات، كما تحدثت مع والدة صبي كان يبلغ من العمر 16 عامًا توفي بعد تناول حبوب إكستاسي تم شراؤها من على تلك الشبكة.
فيديو, عصابات المافيا: بي بي سي تميط اللثام عن الطائفة العنيفة التي تحولت إلى مافيا عالمية, المدة 3,21
كشف تحقيق حصري أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن وجود مجموعة مافيا سيئة السمعة في نيجيريا لها صلات بأكثر من 10 دول حول العالم.