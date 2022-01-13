أنور رسلان: السجن مدى الحياة للضابط السابق بالمخابرات السورية لإدانته بجرائم ضد الإنسانية

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أنور رسلان: السجن مدى الحياة للضابط السابق بالمخابرات السورية لإدانته بجرائم ضد الإنسانية

قبل 26 دقيقة

أصدر القضاء الألماني الخميس حكما بالسجن مدى الحياة على ضابط سابق في المخابرات السورية لإدانته بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، في قرار وصف بانه "تاريخي" يأتي في سياق أوّل قضية في العالم مرتبطة بفظائع منسوبة إلى نظام الرئيس بشار الأسد.

وقضت المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنس غربي ألمانيا بأن السوري أنور رسلان (58 عاما) مسؤول عن مقتل معتقلين وتعذيب آلاف الآخرين في معتقل سرّي للنظام في دمشق وذلك بين 2011 و2012.

وفي سابقة من نوعها، عُرضت أمام المحكمة صور من "ملّف قيصر"، وهو أمر لم يسبق حدوثه في أي محاكمة من قبل.