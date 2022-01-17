الوادي الهندي المذهل الذي يشبه "جراند كانيون"

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الوادي الهندي المذهل الذي يشبه "جراند كانيون"

قبل 48 دقيقة

لطالما كانت الهند وجهة سياحية شهيرة لقلاعها التاريخية وقصورها المذهلة وغاباتها الكثيفة. والآن، يجذب مضيق أقل شهرة في ولاية أندرا براديش الجنوبية الزوار.

المضيق هو عبارة عن متاهة مذهلة من الصخور الخشنة ذات طبقات من درجات اللون الأحمر. يتعرج نهر" بينا" عبر قاع الوادي حيث يخترق تلال إرامالا.

تُعرف المنطقة الآن باسم جراند كانيون الهند بسبب تشابهها مع المعلم الأمريكي الشهير.