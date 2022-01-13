بوريس جونسون: كيف يرى ضحايا كوفيد-19 "حفلة الإغلاق" التي حضرها رئيس الوزراء البريطاني؟
بوريس جونسون: كيف يرى ضحايا كوفيد-19 "حفلة الإغلاق" التي حضرها رئيس الوزراء البريطاني؟
اعتذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن حضوره لحفلة خلال فترة الإغلاق الأولى في بريطانيا للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وأقيمت الفعالية في حديقة 10 داونينغ ستريت (مقر رئاسة الوزراء) في مايو 2020.
بي بي سي تحدثت إلى بعض العائلات التي فقدت ذويها بسبب كوفيد-19 خلال نفس الفترة التي أقيم فيها الحفل.
فيديو, بوريس جونسون: الحفلات الحكومية التي قد تنهي مسيرة رئيس الوزراء البريطاني, المدة 3,42
تم تسريب عدد من الصور ومقاطع الفيديو في المملكة المتحدة لتجمعات حكومية في 2020، عندما كانت البلاد تحت إغلاق صارم. لكن ماذا نعرف عنها؟