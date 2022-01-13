تم تسريب عدد من الصور ومقاطع الفيديو في المملكة المتحدة لتجمعات حكومية في 2020، عندما كانت البلاد تحت إغلاق صارم. لكن ماذا نعرف عنها؟

12 يناير/ كانون الثاني 2022