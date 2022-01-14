الأمير أندرو: لماذا كانت الألقاب العسكرية والرعاية الملكية تعني له الكثير؟
الأمير أندرو: لماذا كانت الألقاب العسكرية والرعاية الملكية تعني له الكثير؟
أعيدت إلى الملكة ألقاب الأمير أندرو العسكرية ورعايته الملكية، وسيتوقف عن استخدام لقب صاحب السمو الملكي في المحافل الرسمية، حسبما أعلن قصر باكنغهام .
ويأتي ذلك في الوقت الذي يواجه نجل ملكة بريطانيا دعوى مدنية أمريكية بشأن مزاعم اعتداء جنسي، دأب على نفيها.
يشرح دان جونسون، مراسل بي بي سي ، سبب أهمية ألقاب دوق يورك بالنسبة له، مع أهميتها داخل العائلة المالكة وصلاتها بخدمته العسكرية.
قضية الأمير أندرو: الادعاء يطالب بإثبات عدم قدرة نجل ملكة بريطانيا على التعرق
محامو امرأة أمريكية، تتهم نجل ملكة بريطانيا بالاعتداء الجنسي، يطالبون بإثبات طبي على عدم قدرة دوق يورك على التعرق، بعد أن جاء في الاتهام أنه كان يتصبب عرقا.