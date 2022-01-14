محامو امرأة أمريكية، تتهم نجل ملكة بريطانيا بالاعتداء الجنسي، يطالبون بإثبات طبي على عدم قدرة دوق يورك على التعرق، بعد أن جاء في الاتهام أنه كان يتصبب عرقا.

1 يناير/ كانون الثاني 2022