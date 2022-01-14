عيساوي فريج: مقابلة خاصة مع الوزير العربي المسلم في الحكومة الإسرائيلية

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عيساوي فريج: مقابلة خاصة مع الوزير العربي المسلم في الحكومة الإسرائيلية

قبل 10 دقيقة

تطوير العلاقة مع الأردن، مشاريع صناعية مشتركة بين عُمان وإسرائيل، ونوايا لتوسيع المعابر الإسرائيلية المصرية، ومزيد من الدول ستنضم لقطار التطبيع.

هذا ما جاء على لسان وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، أثناء مقابلة حصرية لبي بي سي استعرض فيها مستقبل علاقات إسرائيل بالدول العربية.

الوزير فريج هو الوزير العربي في الحكومة الجديدة، وثاني وزير مسلم في تاريخ حكومات إسرائيل المتعاقبة.